В Иерусалиме при попытке оказания сопротивления тяжело ранен подозреваемый

В ночь на 8 октября в Иерусалиме, в районе Сильван (Силуан, Шилоах) полицейские нейтрализовали и тяжело ранили местного жителя – мужчину 28 лет, который направил на них пистолет во время попытки скрыться.

Судя по сообщению полиции, подозреваемый выскочил из автомобиля и побежал, его преследовали, стреляя в воздух. Потом подозреваемый повернулся, и в руках у него был пистолет – тогда был открыт огонь на поражение.

Подозреваемого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сообщений о пострадавших среди сотрудников полиции не поступало.