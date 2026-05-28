Банк "Дисконт" заплатит 28 млн шекелей компенсации владельцам "брошенных" счетов

Окружной суд Центрального округа в Лоде утвердил мировое соглашение по представительскому иску против банка «Дисконт», по условиям которого банк выплатит владельцам "брошенных" счетов 28 миллионов шекелей.

«Брошенным имуществом» считается имущество, владелец которого неизвестен либо отсутствует лицо, правомочное и способное управлять им. Речь может идти о недвижимости, денежных средствах, движимом имуществе и правах.

Имущество может быть признано брошенным, если его владелец неизвестен, если оно принадлежит лицу, отсутствующему в стране и чья судьба неизвестна, если связь с владельцем прервана или если человек скончался, не оставив известных наследников.

В контексте данного дела речь идет о банковских счетах без движения средств на протяжении многих лет.

В рамках представительского иска утверждалось, что банк "Дисконт" не предпринимал попыток связаться с владельцами брошенных счетов, не уведомил о соответствующих средствах генерального попечителя и потому незаконно обогатился за их счет, взимая комиссионные.

Помимо этого, указывалось, что банк не инвестировал эти средства надлежащим образом и не передал их владельцам в том объеме, в котором был обязан, с учетом доходности, которую обеспечил бы генеральный попечитель.

Банк, в свою очередь, настаивал на том, что исправно отчитывается перед генеральным попечителем и выполняет все свои обязательства, а поиск брошенных счетов не входит в его компетенцию.

По утверждению банка, именно генеральный попечитель уполномочен разыскивать владельцев брошенных счетов и счетов умерших, тогда как банк своевременно его уведомляет.

После более чем четырехлетней медиации в суд было представлено мировое соглашение, положившее конец разбирательству. Согласно его условиям, банк выплатит 28 млн шекелей.