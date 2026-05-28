28 мая 2026
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Подано обвинение против жителя севера Израиля, убившего несовершеннолетнего за 100 шекелей

Прокуратура
Убийства
время публикации: 28 мая 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 15:37
Прокуратура подала в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против 28-летнего Лиэля Вануну из Хацор а-Глилита, обвиняемого в убийстве 16-летнего Адама Салеха Суада.

По версии прокуратуры, конфликт начался после совместного времяпрепровождения: Вануну потребовал от своего знакомого, который также был другом погибшего, около 100 шекелей и наркотики в качестве "компенсации" за некие "проблемы", а затем отправлял угрожающие голосовые и текстовые сообщения. Позднее, как утверждается в обвинительном заключении, Вануну вооружился ножом, приехал в Хацор а-Глилит и заблокировал своим автомобилем машину молодых людей, прибывших, чтобы урегулировать конфликт. После начавшейся ссоры он крикнул им: "Куда вы побежали? Сегодня вы умрете!" Затем Вануну подошел к автомобилю, где находились Суад и его друг, и несколько раз ударил Суада ножом в грудь и в руку. Пострадавший был доставлен в больницу "Зив" в Цфате, где врачи констатировали его смерть.

Лиэлю Вануну инкриминируются предумышленное убийство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, незаконное хранение оружия (ножа) и другие преступления.

