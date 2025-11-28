Операция в Сирии: в ЦАХАЛе подозревают утечку информации

В ЦАХАЛе проверяют подозрение на утечку сверхчувствительной информации из 210-й дивизии после того, как подразделение, направленное на задержание разыскиваемых за террор в деревне Бейт-Джан в Сирии попало в специально подготовленную засаду. Об этом сообщает в пятницу, 28 ноября, Walla.

По словам высокопоставленных источников в ЦАХАЛе, на которые ссылается Walla, операция должна была состояться на прошлой неделе, но из-за визита высокопоставленных лиц она была отложена. Теперь проверяется, не были ли детали операции раскрыты противнику.

Израильские военнослужащие задержали ключевого подозреваемого и его брата, а вскоре после выхода из деревни они попали в заранее подготовленную засаду и под интенсивный огонь противника. В связи с этим проявляется подозрение о возможности утечки информации.