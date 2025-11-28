x
Израиль

Машина сбила ребенка в Бейт-Шемеше, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии

время публикации: 28 ноября 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 13:14
Chaim Goldberg Flash90

На улице Талмуд Йерушалми в Бейт-Шемеше автомобиль сбил маленького ребенка. Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу.

Сообщается, что мальчик в возрасте примерно пяти лет получил множественные травмы тела и головы, он был в затуманенном сознании. Ребенка доставили в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом и нестабильном состоянии.

