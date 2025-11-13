Семилетний Нета А-Леви погиб в результате ДТП в Иорданской долине

Разрешено к публикации имя ребенка, который был сбит автомобилем в четверг, 13 ноября, утром в поселке Сдамот-Мехула в Иорданской долине, когда ехал на велосипеде в школу. Это 7-летний Нета А-Леви.

По словам парамедиков службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мальчик получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, и попытки реанимировать его не увенчались успехом.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.