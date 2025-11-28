На тель-авивской парковке обнаружено тело мужчины, полиция расследует инцидент
время публикации: 28 ноября 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 12:36
На подземной автомобильной парковке на улице А-Ракевет в Тель-Авиве обнаружено тело мужчины в возрасте примерно 60 лет: мужчина находился в машине, и судя по состоянию тела, он умер довольно давно.
На место происшествия прибыли криминологи и полиция, были вызваны также волонтеры организации ЗАКА. Пресс-служба ЗАКА сообщает, что автомобиль с телом внутри был припаркован на одном из минусовых этажей парковки. Волонтеры позаботились о достоинстве умершего, они доставят тело в Институт судебной медицины для определения причин смерти.
Полиция сообщает, что подозрений о криминальной причине смерти в настоящий момент нет, на теле не были найдены следы насилия.
