Ближний Восток

На юго-западе Сирии было совершено нападение на израильских военных

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 28 ноября 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 05:57
На юго-западе Сирии было совершено нападение на израильских военных
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 28 ноября в Сирии, в районе населенного пункта Байт-Джан (пригород Дамаска, примерно в 11 км к востоку от границы с Израилем) произошли столкновения с израильскими военными, передает телеканал SyriaTV.

По версии SyriaTV, около 3:40 несколько автомобилей ЦАХАЛа заехали в Байт-Джан и были "заблокированы местными жителями", после чего произошли столкновения и перестрелка. Утверждается, что артиллерия и вертолеты ЦАХАЛа атаковали цели в Байт-Джане, прикрывая отход военных. Заявлено, что убиты как минимум двое местных жителей, есть раненые.

Сирийские источники утверждают, что после нескольких часов противостояния израильские силы вышли из Байт-Джана и вернулись в районы у линии перемирия на склонах Хермона.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию. Сведений о потерях среди израильских военных нет.

Напомним, что 12 июня в Байт-Джане уже происходили столкновения с израильскими военными. Тогда сирийские источники сообщали об одном убитом местном жителе и семи задержанных. ЦАХАЛ сообщал, что были арестованы террористы ХАМАСа. Операция была проведена бойцами 3-й бригады "Александрони".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
