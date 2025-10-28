55 депутатов попросили президента освободить "еврейских террористов"
время публикации: 28 октября 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 12:37
55 депутатов и министров подписали обращение к президенту государства Ицхаку Герцогу с просьбой амнистировать евреев, осужденных за преступления против безопасности государства.
"В эти дни правительство освобождает тысячи террористов. Не освобождение еврейских заключенных является актом грубейшей дискриминации", - говорится в письме.
Под письмом поставили свою подпись 11 министров и депутаты от партий коалиции.
Под письмом поставили свою подпись также депутаты от партии "Яадут а-Тора".