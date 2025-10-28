x
28 октября 2025
28 октября 2025
Израиль

Официальное подтверждение: ХАМАС передал фрагменты останков Офира Царфати

Заложники
Погибшие
время публикации: 28 октября 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 12:18
Официальное подтверждение: ХАМАС передал фрагменты останков Офира Царфати
Фото семьи Царфати

Канцелярия главы правительства опубликовала официальное подтверждение факта возвращения террористами ХАМАСа фрагмента останков заложника, который уже был захоронен в Израиле.

Сообщается, что террористы при посредничестве "Красного Креста" передали в Израиль фрагменты останков Офира Царфати" – 27-летний Офир Царфати участвовал в фестивале Nova в районе Реим, после 7 октября он считался пропавшим без вести.

В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в Израиль благодаря военной операции: они были обнаружены в результате действий ЦАХАЛа и ШАБАКа. 30 ноября 2023 года семья Офира Царфати получила сообщение о его гибели.

Офир Царфати не входил в перечень 13 похищенных, вернуть останки которых ХАМАС обязался в рамках сделки.

