28 октября 2025
Израиль

80-летняя Кэрол Фаслер признана виновной в бегстве с места наезда на ребенка

Судебные решения
Транспорт
ДТП
Суд
Нетания
время публикации: 28 октября 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 11:02
Avshalom Sassoni/Flash90

Окружной суд по транспортным делам Центрального округа признал 80-летнюю Кэрол Фаслер виновной в оставлении места происшествия после наезда на четырехлетнего Рафаэля Эдну в Нетании в мае 2023 года.

Суд принял позицию прокуратуры, согласно которой обвиняемая осознавала, что наехала на человека, но не остановилась, чтобы проверить последствия и вызвать помощь, а продолжила движение. За это преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Судья Таль Пери в вердикте отметил, что подсудимая меняла версии, лгала и пыталась отстраниться от случившегося, уклонялась от ответов и не говорила правду. "Обвиняемая оставила маленького ребенка умирать, – подчеркнул судья. – У меня не осталось сомнений в ее вине и в том, что она осознавала содеянное".

По данным обвинительного заключения, 6 мая 2023 года Фаслер, управляя автомобилем Volkswagen, сбила на улице Шдерот Бен-Гурион в Нетании мальчика, который переходил дорогу с дедушкой и братом вне дорожного перехода. Фаслер уехала, не остановившись.

Четырехлетний Рафаэль Эдна в результате наезда получил тяжелые травмы и умер в больнице через четыре дня. Первоначально Кэрол Фаслер не были предъявлены обвинения в убийстве ребенка, и представители эфиопской общины, к которой принадлежал мальчик, несколько раз выходили на демонстрации, требуя правосудия для Рафаэля.

