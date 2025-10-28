ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Рафиахе в ответ на атаку боевиков

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Эль-Фаш Рафиаха, район также обстреливается из крупнокалиберных орудий.

Источники в секторе Газы передают, что авиаудар был нанесен также в квартале Зайтун города Газа.

Ранее стало известно, что в районе Рафиаха, на юге сектора, боевики открыли огонь по израильским военным, в очередной раз нарушив соглашение о прекращении огня.