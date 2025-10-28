x
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 октября 2025
28 октября 2025
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Рафиахе в ответ на атаку боевиков

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 28 октября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 17:46
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Рафиахе в ответ на атаку боевиков
AP Photo/Hatem Ali

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Эль-Фаш Рафиаха, район также обстреливается из крупнокалиберных орудий.

Источники в секторе Газы передают, что авиаудар был нанесен также в квартале Зайтун города Газа.

Ранее стало известно, что в районе Рафиаха, на юге сектора, боевики открыли огонь по израильским военным, в очередной раз нарушив соглашение о прекращении огня.

Израиль
