Израиль

Завершилось совещание, посвященное нарушениям ХАМАСом соглашения

Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 октября 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 17:28
Завершилось совещание, посвященное нарушениям ХАМАСом соглашения
Yonatan Sindel/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передает, что завершилось срочное совещание, которое созвал Биньямин Нетаниягу для обсуждения израильского ответа на повторяющиеся нарушения соглашения ХАМАСом.

В совещании принимали участие представители системы безопасности.

По информации "Кан Бет", совещание завершилось без принятия решений о немедленных шагах.

Источник в системе безопасности сообщил новостной службе N12, что ЦАХАЛ предлагал Нетаниягу атаковать объекты террористов в различных районах Газы, но глава правительства ответил, что это необходимо согласовать с США.

