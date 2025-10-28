Завершилось совещание, посвященное нарушениям ХАМАСом соглашения
время публикации: 28 октября 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 17:28
Радиостанция "Кан Бет" передает, что завершилось срочное совещание, которое созвал Биньямин Нетаниягу для обсуждения израильского ответа на повторяющиеся нарушения соглашения ХАМАСом.
В совещании принимали участие представители системы безопасности.
По информации "Кан Бет", совещание завершилось без принятия решений о немедленных шагах.
Источник в системе безопасности сообщил новостной службе N12, что ЦАХАЛ предлагал Нетаниягу атаковать объекты террористов в различных районах Газы, но глава правительства ответил, что это необходимо согласовать с США.
