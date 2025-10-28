В Каабии избита женщина, ее состояние тяжелое

В арабской деревне Каабия, на севере Израиля, в результате инцидента с применением насилия пострадала женщина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 30 лет) с множественными повреждениями была доставлена в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Парамедики отмечают, что женщина была без сознания.

Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.

Полиция ведет расследование.