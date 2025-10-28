x
28 октября 2025
28 октября 2025
Израиль

"Кан": США разрешили Нетаниягу посетить американский командный пункт в Кирьят-Гате

время публикации: 28 октября 2025 г., 00:17 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 00:23
"Кан": США разрешили Нетаниягу посетить американский командный центр в Кирьят-Гате
Flash90 Olivier Fitoussi/POOL

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что США одобрили просьбу премьер-министра Нетаниягу посетить американский командный пункт в Кирьят-Гате.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Михаэль Шемеш в вечернем выпуске новостей рассказал, что Нетаниягу, как ожидается, приедет в командный пункт в сопровождении высшего командования ЦАХАЛа и министра обороны, чтобы обсудить с американцами ситуацию в Газе.

Согласование этого визита происходило на фоне окончания срока ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом ХАМАСу вернуть останки похищенных израильтян в течение 48 часов, и обсуждения с США возможных шагов в отношении ХАМАСа.

21 октября во время визита вице-президента США Джей-Ди Вэнса журналистам был представлен Штаб по координации действий Израиля и США по реализации соглашений Трампа по Газе. Под штаб переоборудовано большое промышленное здание (работы по его перестройке еще продолжаются). В нем уже находятся сотни военнослужащих со всего мира: американцы, британцы, канадцы и представители других стран.

12-й канал израильского телевидения передавал, что в здании выделены помещения для американских военных. В эту часть здания израильтяне могут зайти только по специальному приглашению.

