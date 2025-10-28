x
28 октября 2025
Израиль

Автомобиль сбил велосипедиста в Раанане, он в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 28 октября 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 11:40
Автомобиль сбил велосипедиста в Раанане, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о ДТП на улице Ахуза в Раанане, где автомобиль сбил велосипедиста.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, 41-летнему велосипедисту, который получил множественные травмы. В тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Водительница машины травмирована легко.

