28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Боевики ХАМАСа вытащили останки из квартиры, захоронили в яме – и вызвали "Красный Крест"

Погибшие
Заложники
ХАМАС
Террористы
время публикации: 28 октября 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 11:18
Боевики ХАМАСа вытащили останки из квартиры, захоронили в яме – и вызвали "Красный Крест"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа, действовавший накануне в районе квартала Дардж ат-Туфах в восточной части Газы, зафиксировал чудовищную сцену, сообщает во вторник, 28 октября, радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Террористы ХАМАСа вытащили из жилого дома останки, поместили их в яму, выкопанную трактором, засыпали землей – и вскоре после этого вызвали представителей "Красного Креста".

По сообщению резервистов, ставших свидетелями происходящего, вся последовательность действий – от извлечения тела из квартиры до демонстрации "находки" представителям "Красного Креста" – была запечатлена на видео с БПЛА.

Это, в частности, объясняет, почему ХАМАС настаивает на соблюдении "закрытого неба" и полном прекращении наблюдения в период прекращения огня с целью освобождения заложников и возвращения тел убитых террористами похищенных.

Депутат Цви Суккот, получивший обращение резервистов, направил письмо главе Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Эялю Замиру и министру обороны Исраэлю Кацу, в котором он пишет, что рассказ резервистов и видеозаписи демонстрируют грубое нарушение ХАМАСом условий соглашения.

Израиль
