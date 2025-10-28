x
Израиль

Около Хеврона задержаны подозреваемые в подстрекательстве к террору

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 28 октября 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 07:01
Около Хеврона задержаны подозреваемые в подстрекательстве к террору
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 28 октября, действуя в Хевроне и в Дуре (к югу от Хеврона), бойцы полиции и силы бригады "Иегуда" (202-й батальон) обнаружили оружейные мастерские и арестовали подозреваемых в подстрекательстве к террору.

Конфискованы два станка, на которых производили оружие.

В деревне Дура были арестованы двое подозреваемых в подстрекательстве к терроризму в социальных сетях, которые призывали к совершению нападений на граждан Израиля. В ходе арестов были изъяты мобильные телефоны, которые подозреваемые использовали для публикации подстрекательского контента.

Израиль
