Около Хеврона задержаны подозреваемые в подстрекательстве к террору

В ночь на 28 октября, действуя в Хевроне и в Дуре (к югу от Хеврона), бойцы полиции и силы бригады "Иегуда" (202-й батальон) обнаружили оружейные мастерские и арестовали подозреваемых в подстрекательстве к террору.

Конфискованы два станка, на которых производили оружие.

В деревне Дура были арестованы двое подозреваемых в подстрекательстве к терроризму в социальных сетях, которые призывали к совершению нападений на граждан Израиля. В ходе арестов были изъяты мобильные телефоны, которые подозреваемые использовали для публикации подстрекательского контента.