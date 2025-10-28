Управление "Ткума" опубликовало план восстановления "Отеф Аза"

Управление "Ткума", отвечающее за восстановление пострадавших от резни ХАМАСа населенных пунктов юга, опубликовало план работы и цели на период до 2028 года включительно.

Более 90% эвакуированных жителей "Отеф Аза" вернулись в свои дома. Возвращение жителей кибуцев Кисуфим, Холит, Кфар-Аза, Беэри и Нир-Оз ожидается к 2027 году. Управление уже инвестировало 1,9 миллиарда шекелей из 4,2 миллиарда, выделенных на восстановление и развитие инфраструктуры.

В сфере здравоохранения управление планирует создание двух новых медицинских центров в Западном Негеве и улучшение медицинских услуг и психологической помощи.

В сфере образования выделены средства на усиление преподавания английского языка и STEM-дисциплин. В области высшего образования продвигается создание трёх новых факультетов в колледже "Сапир" — инженерного, точных наук и медицинских специальностей, а также выделяются студенческие стипендии.

Управление будет продвигать создание регионального парка высоких технологий и института прикладных исследований. Также будут предоставляться займы и субсидии для развития местных бизнесов.

Более 100 миллионов шекелей пойдут на улучшение систем безопасности, создание полицейского участка в Сдероте и модернизацию пожарной службы.

В сфере культуры принято решение о строительстве нового дворца культуры в Сдероте, консерватории и культурного центра в региональном совете Хоф Ашкелон, а также ремонте других культурных объектов. В Эшколе будет построен олимпийский бассейн.

418 миллионов шекелей будут направлены на подготовку социальных работников, помощь семьям, детям и молодежи из групп риска, а также на расширение услуг для пожилых людей.

Еще одной целью управления является документирование и увековечение событий 7 октября.