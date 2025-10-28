Замир распорядился выяснить, кто запретил исполнять на военных базах "Песню за мир"

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился установить, кем был издан запрет на исполнение "Песни за мир".

Как сообщает "Кан" со ссылкой на военные источники, Замир был в гневе, когда узнал об этом распоряжении и приказал обеспечить его отмену.

Накануне корпорация "Кан" сообщила, что командование армии издало распоряжение не исполнять "Песню за мир" на церемониях, приуроченных к тридцатилетию со дня убийства премьер-министра Ицхака Рабина.

"Песня о мире", написанная Янкале Ротблитом, исполнялась на митинге, после которого был убит Ицхак Рабин. С тех пор эта песня стала символом церемоний памяти Ицхака Рабина. В этом году церемонии пройдут 3 ноября.