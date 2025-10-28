Семья Царфати: "В третий раз мы откроем могилу сына для перезахоронения"

Семья Офира Царфати, убитого террористами в плену, подтвердила, что в ночь на вторник в Израиль были возвращены фрагменты его останков. Офир Царфати поехал на фестиваль Nova возле Реим, чтобы отпраздновать свой день рождения со своей девушкой Шуваль и близкими друзьями.

В "черную субботу" 7 октября Офир был похищен террористами в сектор Газы, где был убит. Его останки были возвращены в конце ноября 2023 года в результате военной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, и похоронены в Израиле.

В марте 2024 года были возвращены дополнительные фрагменты останков Офира Царфати для захоронения в Израиле. В августе того же года террористическая организация ХАМАС в рамках психологического террора опубликовала фотографию тела Офира.

"Мы легли спать этой ночью с ожиданием и надеждой, что еще одна семья сможет замкнуть мучительный круг длиной в два года и вернуть своего любимого для захоронения, – сказано в переданном Штабом семей похищенных заявлении семьи Офира Царфати. – Но снова произошел обман за счет нашей семьи, которая всеми силами пытается восстановиться".

"Сегодня утром нам показали видео, на котором боевики извлекают останки нашего любимого сына, закапывают их и зовут "Красный Крест", – сказано в заявлении далее. – Это отвратительная манипуляция, предназначенная для срыва сделки и отказа от возвращения всех заложников".

"Это уже третий раз, когда нам придется вскрывать могилу Офира и заново хоронить нашего сына, – подчеркивают родители убитого террористами заложника. – Круг якобы "замкнулся" еще в декабре 2023 года, но на самом деле, он никогда не замыкается. Мы живем с раной, которая открывается вновь и вновь, между памятью и тоской, между утратой и долгом. Наш Офир отправился на фестиваль Nova, чтобы отпраздновать день рождения, и не вернулся. Мы просим весь народ Израиля не забывать погибших, не забывать заложников и продолжать поддерживать семьи – до возвращения всех домой и после. Только так у нас будет будущее, только так мы сможем продолжать жить в нашей стране".