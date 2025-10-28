x
28 октября 2025
Израиль

Суд согласился завершить допрос Нетаниягу в 13:30

Судебные решения
Суд
время публикации: 28 октября 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 11:10
Суд согласился завершить допрос Нетаниягу в 13:30
Miriam Alster/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к суду с просьбой завершить допрос в 13:30.

Нетаниягу мотивировал свою просьбу необходимостью проведения совещаний по вопросам безопасности.

Судьи удовлетворили просьбу главы правительства.

Отметим, что заседание суда проходит за закрытыми дверьми. Это сделано по просьбе главы правительства, заявившего, что есть "развитие событий, обязывающее проведение заседания за закрытыми дверьми".

Израиль
