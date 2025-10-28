Суд согласился завершить допрос Нетаниягу в 13:30

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к суду с просьбой завершить допрос в 13:30.

Нетаниягу мотивировал свою просьбу необходимостью проведения совещаний по вопросам безопасности.

Судьи удовлетворили просьбу главы правительства.

Отметим, что заседание суда проходит за закрытыми дверьми. Это сделано по просьбе главы правительства, заявившего, что есть "развитие событий, обязывающее проведение заседания за закрытыми дверьми".