28 октября 2025
28 октября 2025
Израиль

В Тель-Авиве задержан подозреваемый в наркоторговле, изъяты 1,3 млн шекелей

Полиция
время публикации: 28 октября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 08:00
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании на юге Тель-Авива, в доме на улице Эльякум, 48-летнего подозреваемого в торговле наркотиками. При обыске были изъяты примерно 1,3 млн шекелей наличными, 250 граммов кокаина (разделенных на порции) и полкилограмма других наркотиков.

Сегодня подозреваемый будет доставлен в мировой суд в Тель-Авиве для слушания по вопросу продления срока содержания под стражей.

