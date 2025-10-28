В Тель-Авиве задержан подозреваемый в наркоторговле, изъяты 1,3 млн шекелей
Полиция сообщает о задержании на юге Тель-Авива, в доме на улице Эльякум, 48-летнего подозреваемого в торговле наркотиками. При обыске были изъяты примерно 1,3 млн шекелей наличными, 250 граммов кокаина (разделенных на порции) и полкилограмма других наркотиков.
Сегодня подозреваемый будет доставлен в мировой суд в Тель-Авиве для слушания по вопросу продления срока содержания под стражей.