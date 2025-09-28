x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 10:43
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Гиватаима задержан в ходе демонстрации возле дома депутата Кнессета

Полиция
Акции протеста
время публикации: 28 сентября 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 10:14
Житель Гиватаима задержан в ходе демонстрации возле дома депутата Кнессета
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 56-летнего участника акции протеста возле дома депутата Кнессета в Тель-Авиве.

Согласно опубликованной информации, подозреваемый нарушал общественный порядок, действовал вопреки вердикту БАГАЦа и напал на офицера полиции.

В утренние часы полицейские получили сообщение о демонстрации возле дома одного из депутатов Кнессета. Прибыв на место, оперативники обнаружили нескольких демонстрантов, в том числе подозреваемого, который находился в автомобиле. Подозреваемый выкрикивал лозунги в мегафон, что являлось нарушением распоряжений БАГАЦа о правилах демонстрации возле домов должностных лиц.

Подозреваемый отказался прекратить противоправные действия, заперся в своем автомобиле и оказал активное сопротивление при попытке полицейских открыть дверь.

В результате один из полицейских вывихнул плечо.

Задержанный, житель Гиватаима, доставлен в управление полиции для дальнейшего допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook