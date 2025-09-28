x
Израиль

Фургон движения ХАБАД-Любавич использовался для угона мотоциклов и переправки их в ПА

время публикации: 28 сентября 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 14:28
Фургон движения ХАБАД-Любавич использовался для угона мотоциклов и переправки их в ПА
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Центрального округа в ходе целевой операции против угона мотоциклов в Реховоте и его окрестностях раскрыла преступную схему, по которой мотоциклы похищались с улиц, загружались в невинно выглядящий фургон с изображением раввина Менахем-Мендла Шнеерсона (Любавичского ребе), и в этом фургоне доставлялись в Палестинскую автономию.

Полицейские из Реховота вычислили подозреваемого, который занимался угонами и переправкой мотоциклов в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии.

Подозреваемый, житель центра Израиля в возрасте около 50 лет, был доставлен в полицейский участок на допрос, по итогом которого его перевезут в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей.

