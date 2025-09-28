x
28 сентября 2025
Израиль

Закон о смертной казни для террористов утвержден к первому чтению

Оцма Иегудит
Кнессет
время публикации: 28 сентября 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 13:43
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по внутренним делам утвердила к голосованию в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов.

Обсуждение сопровождалось многочисленными перепалками. Глава Управления по вопросам пленных и похищенных при министерстве главы правительства бригадный генерал Галь Хирш просил снять с обсуждения этот вопрос, так как это может причинить ущерб заложникам. "На чаше весов судьба наших братьев и сестер", – сказал Хирш.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что такой законопроект является "наилучшим способом прийти к сделке".

Юридический советник комиссии пытался не допустить голосования, так как голосование нельзя проводить в период парламентских каникул. Несмотря на это, глава комиссии Цвика Фогель ("Оцма Иегудит") , вынес вопрос на голосование. В юридическом отделе Кнессета называют это голосование незаконным и не имеющим силы.

