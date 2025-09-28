ХАМАС заявил, что потерял связь с боевиками, охранявшими двух заложников

Террористическая группировка ХАМАС объявила о потере связи с боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама", которые удерживали двух израильских заложников Омри Мирана и Матана Ангреста.

В заявлении террористической группировки говорится, что боевики находились в районах Ас-Сабра и Таль аль-Хауа города Газы, которые подвергаются авиаударам ЦАХАЛа.