Вынесены приговоры убийцам Игаля Йегошуа: от 11 до 14 лет тюрьмы

Центральный окружной суд в городе Лод приговорил шестерых жителей Лода и жителя Палестинской автономии, признанных виновными в нападении, которое привело к гибели Игаля Йегошуа в мае 2021 года, к тюремным срокам до 11 до 14 лет.

Имена приговоренных по этому делу: Юсуф Кадаим (25), Уалид Кадаим (29), Карим Баалуль (22), Ияд Мархала (24), Халид Хасуна (55), Ахмад Данун (29) и Камаль Алала (25). Судя по сообщению Ynet, они были приговорены по обвинениям в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, совершенном совместно, при обстоятельствах террористического деяния; умышленном повреждении автомобиля на почве национальной ненависти; совершении террористического деяния – метании камней в транспортное средство.

Ранее им были предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах в результате акта террора при участии нескольких человек, в нападении на расистской и националистической почве, причинении ущерба имуществу на националистической почве, создании помех ходу следствия, незаконном пребывании на территории Израиля и иных преступлениях.

Нападение на Игаля Йегошуа было совершено 11 мая 2021 года в разгар погромов, учиненных арабами в смешанных городах, в том числе в Лоде. На улице А-Масгер в городе арабами были созданы искусственные заграждения, препятствующие свободному движению автомобилей. Арабы забросали автомобиль камнями, в результате чего Игаль Йегошуа получил крайне тяжелые ранения. Он сумел доехать до своего дома в квартале Ганей Авив в Лоде. Там он врезался в автомобиль, припаркованный у дома. Владелец автомобиля спустился во двор и обнаружил пострадавшего. Игаль Йегошуа был доставлен в больницу, где вскоре скончался.