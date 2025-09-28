x
28 сентября 2025
28 сентября 2025
Израиль

Жители Верхней Галилеи и Голан слышат взрывы в результате действий ЦАХАЛа на юге Ливана

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 28 сентября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 19:00
Жители Верхней Галилеи и Голан слышат взрывы в результате действий ЦАХАЛа на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Жители Верхней Галилеи и севера Голанских высот в последние часы слышат достаточно мощные взрывы. Региональный совет Верхней Галилеи распространил заявление, в котором говорится, что никаких чрезвычайных происшествий в сфере безопасности не зарегистрировано. Взрывы являются результатом действий ЦАХАЛа на юге Ливана.

При этом ливанские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на равнине Эль-Джермук, на юге страны.

Израиль
