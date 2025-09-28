ЦАХАЛ разрушил очередную "высотку ХАМАСа" в Газе: жители были эвакуированы
Ранее в воскресенье ЦАХАЛ с применением боевой авиации ВВС атаковал многоэтажное здание, которое использовалось террористической организацией ХАМАС в военных целях.
В здании были размещены объекты террористической инфраструктуры, используемые ХАМАСом для подготовки и осуществления терактов против израильских вооруженных сил в районе Газы.
Перед атакой были предприняты шаги, призванные минимизировать вероятность причинения вреда непричастным лицам, включая предупреждение населения, применение высокоточного оружия, наблюдение с воздуха и использование дополнительной разведывательной информации.