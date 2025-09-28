Возле перекрестка Офарим перевернулся палестинский автомобиль, погибла женщина
время публикации: 28 сентября 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 17:23
Палестинский автомобиль потерял управление, перевернулся и съехал с откоса на шоссе 465 неподалеку от перекрестка Офарим.
В результате ДТП погибла женщина в возрасте около 50 лет, еще два человека получили ранения: 14-летняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, 56-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести.