28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Прогноз погоды в Израиле на 28 сентября: повышение температуры, переменная облачность

время публикации: 28 сентября 2025 г., 05:44 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 06:04
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 28 сентября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 20-33 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 21-28, в Эйлате – 25-39, в Беэр-Шеве – 19-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-29, в Ариэле – 19-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-38, на Голанских высотах – 18-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник температура немного понизится. Во вторник-четверг ожидается понижение температуры. В пятницу-субботу – повышение температуры.

