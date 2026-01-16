Maersk возобновляет обслуживание маршрута через Красное море

Датская судоходная компания Maersk, одна из крупнейших в мире, объявила, что с 21 января возобновит регулярные рейсы через Красное море и Суэцкий канал на одном из своих маршрутов.

Речь идет о маршруте между Индией, Ближним Востоком и восточным побережьем США.

Напомним, что первое после двухлетнего перерыва судно Maerks прошло через Баб эль-Мандебский пролив в декабре 2025 года, однако это было сделано не в рамках регулярного маршрута.

С 2023 года торговый маршрут между Азией и Европой сместился из Красного моря на обход вокруг Африки из-за атак на торговые суда, осуществлявшихся йеменскими хуситами.

"Maersk решила осуществить структурное возвращение на маршрут через Суэц для всех рейсов MECL", – сообщила компания в заявлении, добавив, что намерение состоит в том, чтобы предложить клиентам "наиболее эффективное время доставки".

Немецкая компания морских перевозок Hapag-Lloyd сообщила, что на данном этапе не намерена возобновлять плавание через Красное море.