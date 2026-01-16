Чемпионат Европы по фигурному катанию. Победила грузинская спортивная пара
время публикации: 16 января 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 08:28
В Шеффилде, Великобритания, продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.
В соревнованиях спортивных пар победили Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия).
Серебряную медаль завоевали Минерва Фабьен Хасе и Никита Володин (Германия).
На третьем месте Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия).
Украинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли 15-е место.
