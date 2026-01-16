x
16 января 2026
16 января 2026
16 января 2026
16 января 2026
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Победила грузинская спортивная пара

Фигурное катание
время публикации: 16 января 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 08:28
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Победила грузинская спортивная пара
AP Photo/Hiro Komae

В Шеффилде, Великобритания, продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.

В соревнованиях спортивных пар победили Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия).

Серебряную медаль завоевали Минерва Фабьен Хасе и Никита Володин (Германия).

На третьем месте Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия).

Украинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли 15-е место.

