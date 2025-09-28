Ограбление в Рамат-Гане: выдала себя на охранницу, попросила всех пройти в убежище

Вечером в пятницу, 26 сентября, в один из мини-маркетов в Рамат-Гане на улице Жаботински вошла женщина с пистолетом в кобуре, заявила, что она охранница и попросила всех покупателей пройти в убежище.

После этого она украла кошелек из сумки одного из сотрудников и скрылась на скутере.

Вскоре 32-летняя подозреваемая была задержана у себя в Рамат-Гане. При обыске были обнаружены перцовый баллончик и вещество, предположительно 4 грамма кокаина.

Суд продлил срок содержания задержанной под стражей до 29 сентября.

Полиция опубликовала фото оружия. Судя по снимку, это ствол Geisler Defence, возможно GD19. Но это может быть и боевое оружие, и страйкбольное, и макет. По этому поводу полиция комментариев не дает.