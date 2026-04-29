В Бат-Яме задержаны подростки, совершившие нападение на водителя такси

Полиция сообщила о задержании утром 29 апреля в Бат-Яме пяти несовершеннолетних – в возрасте от 12 до 15 лет – по подозрению в нападении на таксиста. Инцидент произошел 25 апреля.

После допроса задержанных доставят в суд по делам несовершеннолетних для продления ареста.

По данным полиции, несколько подростков вызвали такси, а когда водитель отказался везти больше пассажиров, чем разрешено, они распылили в салоне и на машину содержимое огнетушителя и скрылись.