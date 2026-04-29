x
29 апреля 2026
|
последняя новость: 11:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Бат-Яме задержаны подростки, совершившие нападение на водителя такси

Полиция
Расследование
Бат-Ям
время публикации: 29 апреля 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 10:01
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании утром 29 апреля в Бат-Яме пяти несовершеннолетних – в возрасте от 12 до 15 лет – по подозрению в нападении на таксиста. Инцидент произошел 25 апреля.

После допроса задержанных доставят в суд по делам несовершеннолетних для продления ареста.

По данным полиции, несколько подростков вызвали такси, а когда водитель отказался везти больше пассажиров, чем разрешено, они распылили в салоне и на машину содержимое огнетушителя и скрылись.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook