29 апреля 2026
последняя новость: 11:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 апреля 2026
29 апреля 2026
последняя новость: 11:18
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
В Газе ликвидирован глава оперотдела штаба военной разведки ХАМАСа. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 апреля 2026 г., 10:07 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 10:11
В Газе ликвидирован глава оперотдела штаба военной разведки ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации на севере сектора Газы Ияда Ахмада Абд ар-Рахмана Шамбари, возглавлявшего оперативный отдел штаба военной разведки ХАМАСа.

По данным армейской пресс-службы, в последние годы Шамбари отвечал за формирование оперативной картины по всему сектору Газы, занимался сбором разведданных о силах ЦАХАЛа и их передачей для подготовки и осуществления террористических атак против израильских военных.

В ЦАХАЛе заявили, что он представлял непосредственную угрозу войскам, действующим в этом районе, а также принимал активное участие в планировании вторжения ХАМАСа в Израиль 7 октября 2023 года.

