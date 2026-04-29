В Газе ликвидирован глава оперотдела штаба военной разведки ХАМАСа. Видео

ЦАХАЛ и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации на севере сектора Газы Ияда Ахмада Абд ар-Рахмана Шамбари, возглавлявшего оперативный отдел штаба военной разведки ХАМАСа.

По данным армейской пресс-службы, в последние годы Шамбари отвечал за формирование оперативной картины по всему сектору Газы, занимался сбором разведданных о силах ЦАХАЛа и их передачей для подготовки и осуществления террористических атак против израильских военных.

В ЦАХАЛе заявили, что он представлял непосредственную угрозу войскам, действующим в этом районе, а также принимал активное участие в планировании вторжения ХАМАСа в Израиль 7 октября 2023 года.