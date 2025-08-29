x
29 августа 2025
29 августа 2025
29 августа 2025
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В деревне Ярка полиция изъяла нелегальное оружие

Полиция
Галилея
время публикации: 29 августа 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 15:34
В деревне Ярка полиция изъяла нелегальное оружие
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Ярка (Галилея) сотрудники полиции провели оперативные мероприятия по изъятию нелегального оружия, предназначенного для передачи преступным организациям.

В ходе обыска, проведенного полицией, были обнаружены автомат Калашникова, магазины с патронами калибра 7.62 мм и ящик с патронами калибра 7.62 мм.

Были задержаны двое подозреваемых в возрасте около 20 лет.

