В деревне Ярка полиция изъяла нелегальное оружие
время публикации: 29 августа 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 15:34
В деревне Ярка (Галилея) сотрудники полиции провели оперативные мероприятия по изъятию нелегального оружия, предназначенного для передачи преступным организациям.
В ходе обыска, проведенного полицией, были обнаружены автомат Калашникова, магазины с патронами калибра 7.62 мм и ящик с патронами калибра 7.62 мм.
Были задержаны двое подозреваемых в возрасте около 20 лет.