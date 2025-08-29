Поддержка операции в Газе, усталость от войны, отношение к переговорам. Итоги опроса Newsru.co.il

На сайте Newsru.co.il завершен опрос по теме "Новая фаза войны в Газе или сделка с ХАМАСом". В опросе, который проводился около суток, 28-29 августа, приняли участие 2483 респондента, ответившие на все 18 вопросов.

65% участников опроса определяют свои взгляды как правые или скорее правые, чем левые. 23% считают себя центристами. Менее 6% относятся себя к левым или скорее левым, чем правым. Прочие затрудняются с определением.

При подведении итогов опроса зачастую показывается не только общий результат, но также то, как отвечали представители трех различных групп – "правые", "центристы", "левые".

ИТОГИ ОПРОСА

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В ГАЗЕ

Подавляющее большинство, 68%, участников опроса поддерживают решение правительства Израиля о новой операции по захвату города Газа ("Колесницы Гидеона – 2"). 19% не поддерживают это решение. Прочие затрудняются с ответом.

67% считают реализуемой задачу по захвату города Газа с военной точки зрения. 23% выбрали ответ "Не считаю себя военным экспертом, поэтому не готов отвечать на этот вопрос". 10% считают эту задачу нереализуемой.

Отметим, что далеко не все из тех, кто считает эту задачу реализуемой с военной точки зрения, поддерживают решение о проведении операции в городе Газа. Таких в этой категории 83% (8% идею проведения операции не поддерживают).

Среди "правых" поддержка операции – 85%, 6% – против. Реализуемой задачу считают 77%, 4% придерживаются противоположной точки зрения.

Среди "центристов" поддержка операции – 36%, 40% – против. Реализуемой задачу считают 50%, 18% придерживаются противоположной точки зрения.

Среди "левых" поддержка операции – 12%, 77% – против. Реализуемой задачу считают 33%, 36% придерживаются противоположной точки зрения.

СЦЕНАРИИ, ЦЕЛИ, ПОБЕДА

41% респондентов считают, что следует продолжать войну с ХАМАСом, оставляя место для переговоров по сделке, но не любой ценой. 32% заявляют, что нельзя идти на сделки с ХАМАСом, надо продолжать войну до полного разгрома террористов в Газе. 15% предлагают обхитрить ХАМАС: пойти на сделку, а потом завершить разгром. 10% настаивают: необходимо остановить войну и пойти на сделку с ХАМАСом ради спасения заложников любой ценой.

41% согласны с тем, что нельзя одновременно достичь двух целей – спасти заложников и победить ХАМАС. 32% полагают, что достичь одновременно двух этих целей можно.

Был задан вопрос: Что для вас "победа над ХАМАСом"? (можно было выбрать несколько ответов). Одинаковое число участников (около 72%) указало: это разгром военной структуры ХАМАСа, и это отстранение ХАМАСа от власти в Газе. 52% считают, что победа будет достигнута после ликвидации всего руководства ХАМАСа (в том числе за рубежом). 43% считают, что это произойдет в случае депортации всех активистов ХАМАСа из Газы. 38% полагают, что победа невозможна без ликвидации ключевых лидеров ХАМАСа. 36% считают, что для этого необходимо депортировать из Газы всех сторонников ХАМАСа.

Ответы на вопрос "Как вы считаете, должен ли Израиль продолжать переговоры по сделке с ХАМАСом?" распределились так: 48% – "Да, но нельзя при этом идти на уступки террористам, удерживающим заложников", 35% – "Нет, переговоры с ХАМАСом уже потеряли смысл", 12% – "Да, и необходимо пойти на любые условия ради спасения заложников".

Сделку по формуле обмена "всех на всех" (освобождение всех заложников в обмен на всех террористов, находящихся в израильских тюрьмах) поддерживают 25% опрошенных. Большинство, 59%, против такой сделки.

Вопрос: "Какой сценарий послевоенного устройства Газы вам кажется наилучшим?" Можно было выбрать только 1 сценарий из 8 предложенных. Голоса распределились так: 1) 24% – частичное отступление из Газы, военный контроль в зонах безопасности, гражданское управление – международным структурам, 2) 24% – полное выселение нынешних жителей Газы и превращение сектора в один из районов Израиля, 3) 15% – вывод сил ЦАХАЛа из сектора и передача управления международным организациям и арабским странам, 4) 14% – полное выселение нынешних жителей Газы и превращение сектора в зону под международным контролем, 5) 9% – вывод сил ЦАХАЛа из сектора и передача власти местным структурам, лояльным Израилю (не ПА), 6) 5% – оккупация Газы с сохранением нынешнего населения и восстановлением в секторе еврейских поселков и баз ЦАХАЛа, 7) 3% – вывод сил ЦАХАЛа из сектора и передача власти Палестинской администрации (без ХАМАСа), 8) менее 1% – вывод сил ЦАХАЛа из сектора и передача управления местной власти, какой бы она ни была.

Примечательно, что даже среди "правых" нет большинства, которое бы считало, что нельзя идти на сделки с ХАМАСом и надо продолжать войну до полного разгрома террористов в Газе. Этот вариант выбрали 42% "правых". Несколько больше, 45%, выбрали ответ "следует продолжать войну с ХАМАСом, оставляя место для переговоров по сделке, но не любой ценой". При этом на немедленное прекращение войны ради спасения заложников готовы только 2% "правых". 37% в этой категории считают, что можно одновременно победить ХАМАС и спасти заложников. 44% заявляют, что переговоры с ХАМАСом потеряли смысл. За сделку "всех на всех" 19% "правых", 68% – против.

Среди "центристов" 37% заявляют: "Следует продолжать войну с ХАМАСом, оставляя место для переговоров по сделке, но не любой ценой". Категорически против сделки и за войну до победного конца выступают 12% из этой категории. 21% за немедленное прекращение войны ради спасения заложников. 26% в этой категории считают, что можно одновременно победить ХАМАС и спасти заложников. 16% "центристов" полагают, что переговоры с ХАМАСом потеряли смысл. За сделку "всех на всех" 34% "центристов", 45% – против.

Большинство "левых", 58%, заявляют: "Необходимо остановить войну и пойти на сделку с ХАМАСом ради спасения заложников любой ценой". Но и среди "левых" 5% против каких-либо сделок с террористами и за войну в Газе до победного конца. В возможность одновременного достижения двух целей, победы над ХАМАСом и спасения заложников, верят 15% "левых". 9% "левых" не видят смысла в переговорах с ХАМАСом. За сделку "всех на всех" 54% "левых", 25% – против.

УСТАЛОСТЬ, УЧАСТИЕ, ПОДДЕРЖКА

Более 90% участников опроса признаются, что они устали от войны. Но среди них вдвое больше таких, кто считает, что войну следует продолжать, несмотря на усталость, чем тех, кто заявляет, что войну пора прекращать. Только 6% заявляют, что всё ещё от войны не устали.

Только 3% участников этого опроса сами участвуют или участвовали в этой войне в качестве военнослужащих. При этом 32% говорят, что в этой войне участвуют или участвовали их близкие (супруг/а, дети, родной брат или сестра, родители).

Среди тех, кто сам участвовал в войне, большинство, 53%, говорят, что они устали от войны, но считают, что ее надо продолжать. 36% из них говорят, что устали от войны, и пора ее прекращать. 9% заявляют, что усталости не чувствуют.

Среди тех, чьи близкие участвуют в войне, подавляющее большинство, 71%, говорят, что они устали от войны, но считают, что ее надо продолжать. 22% из них говорят, что устали от войны, и пора ее прекращать. 5% заявляют, что усталости не чувствуют.

Среди тех, кто сам не участвовал в войне и чьи близкие в ней не участвовали, большинство, 60%, говорят, что они устали от войны, но считают, что ее надо продолжать. 30% из них говорят, что устали от войны, и пора ее прекращать. 6% заявляют, что усталости не чувствуют.

49% считают недостаточной материальную поддержку, оказываемую государством резервистам и их семьям. Только 12% считают поддержку таким людям достаточной. Отметим, что примерно похожие ответы получены по данному вопросу среди всех категорий участников. Например, среди тех, чьи близкие участвуют или участвовали в войне, 53% считают поддержку недостаточной, 17% – достаточной.

Вопрос "Как вы считаете, сколько еще времени Израиль способен продолжать эту войну?" Большинство отвечавших, 58%, заявили, считают такую постановку вопроса некорректной. Только 9% полагают, что Израиль уже неспособен продолжать войну.

По двум параметрам сопоставим "правых и "левых".

Процент уставших от войны во всех категориях близкий. Но 78% "правых", признающих усталость от войны, выступают за ее продолжение. При этом 80% "левых", уставших от войны, выступают за ее прекращение.

Только 3% "правых" полагают, что Израиль уже не способен продолжать войну. Среди "левых" такого мнения придерживаются 38% опрошенных.

ГОЛОД В ГАЗЕ

Вопрос был поставлен так: "Есть ли голод в Газе?"

50% респондентов заявили: "Нет, в Газе нет голода". 44% выбрали ответ: "Очевидно, есть голодающие, но массового голода нет". 3% ответили: "Да, в Газе массовый голод".

Среди "правых" большинство, 62%, считают, что в Газе нет голода. 36% готовы согласиться с тем, что есть голодающие, но массового голода нет. И почти нет таких, кто бы соглашался с тем, что в Газе массовый голод.

Среди "центристов" самое популярное мнение, 63%, такое: "Очевидно, есть голодающие, но массового голода нет". 29% категорические заявляют, что голода в Газе нет. 4% считают, что в Газе массовый голод.

Среди "левых" тоже самое популярное мнение, 53%, сводится к формуле: "Очевидно, есть голодающие, но массового голода нет". 27% уверены, что в Газе массовый голод. 10% категорически заявляют: "В Газе нет голода".

ИНФОРМАЦИЯ

Вопрос: "Из каких источников вы черпаете информацию об этой войне?" Пять самых популярных ответов: 1) интернет-СМИ на русском – 87%, 2) интернет-СМИ на иврите – 49%, 3) телеграм-каналы на русском – 44%, 4) телеканалы на иврите – 31%, 5) телеканалы на русском – 26%.

Подавляющее большинство участников опроса, 76%, считают, что Израиль проигрывает в "информационной войне" на фоне побед ЦАХАЛа над противником. 18% говорят: "Считаю сам термин "информационная война" проблематичным, а потому вопрос – не имеющим смысла". Только 3% категорически не согласны с тем, что Израиль проигрывает в "информационной войне".

САНКЦИИ

Вопрос: "Опасаетесь ли вы санкций и бойкота в связи с этой войной?" Самый популярный ответ, 46%: "В некоторой степени, не особо". 35% выбрали ответ: "Да, разумеется". 18% ответили: "Нет, совсем не опасаюсь".

По этой теме очень заметна разница между отношением "правых" и "левых".

Большинство "правых", 52%, заявляют, что они опасаются санкций и бойкота "в некоторой степени". При этом 22% говорят, что не опасаются этого совсем.

Подавляющее большинство "левых", 72%, отвечают на вопрос: "Да, разумеется". И только 4% говорят, что опасений не испытывают.

ВЫБОРЫ

Вопрос: "Как вы считаете, будет ли принято решение об отсрочке выборов в Кнессет 26-го созыва из-за продолжающейся войны?"

Наиболее популярный ответ, 40%: "Не исключаю такой сценарий, хотя и считаю его маловероятным". 32% считают, что этого не случится. 18% ответили: "Считаю такое развитие событий весьма вероятным".