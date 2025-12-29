В Бейт-Шемеше задержан педофил, подозреваемый в развратных действиях в отношении 13-летнего

Полиция Израиля сообщила о задержании жителя Бейт-Шемеша примерно 30 лет, который находится под надзором как сексуальный преступник. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении 13-летнего подростка.

Согласно сообщению полиции, вечером 28 декабря поступила информации о подозрении на развратные действия в отношении несовершеннолетнего в доме подозреваемого в Бейт-Шемеше. Первичная проверка показала, что несколько дней назад подозреваемый привел подростка к себе домой, где, как предполагается, совершил в отношении него развратные действия.

Подозреваемого задержали и доставили на допрос в отделение полиции Бейт-Шемеша. В рамках расследования были получены первичные показания родителей подростка и проведены дополнительные следственные действия.

После допроса подозреваемого взяли под стражу. Сегодня он будет доставлен в суд, где полиция попросит продлить срок его ареста.

В полиции подчеркивают, что речь идет о задержании педофила, находившегося под надзором и, по всей видимости, совершившего повторное сексуальное преступление.