Израиль

Иерусалимский суд обязал ХАМАС выплатить жертвам террора миллиард шекелей

Судебные решения
Компенсации и выплаты
ХАМАС
время публикации: 29 декабря 2025 г., 07:25
Иерусалимский суд обязал ХАМАС выплатить жертвам террора миллиард шекелей
AP Photo/Jean-Francois Badias

Иерусалимский окружной суд обязал террористическую организацию ХАМАС выплатить сотням пострадавших в результате резни 7 октября компенсацию в размере около миллиарда шекелей.

Решение было вынесено заочно, поскольку ХАМАС не представил возражений на иск.

Постановление судьи Эрана Шило было принято по иску сотен истцов – наследников погибших в теракте и пострадавших – поданному на основании Закона о компенсации жертвам террора (типовые компенсации), вступившего в силу в 2024 году.

Следует отметить, что шансы на взыскание компенсаций по иску крайне малы, и что речь не идет об иске против Палестинской автономии, который рассматривается отдельно.

Закон о компенсации жертвам террора (типовые компенсации) устанавливает право на типовую компенсацию по искам о возмещении ущерба против исполнителей терактов, спонсоров террора или лиц, признанных ответственными за теракт. Закон предусматривает, что, если в результате теракта погиб человек, его наследники имеют право на типовую компенсацию в размере 10 млн шекелей, а если пострадавший потерял трудоспособность, он имеет право на компенсацию в размере 5 млн шекелей.

Израиль
