29 декабря 2025
29 декабря 2025
29 декабря 2025
29 декабря 2025
Израиль

В Иерусалиме за издевательство над кошкой задержан 17-летний ультраортодокс

время публикации: 29 декабря 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 08:31
В Иерусалиме за издевательство над кошкой задержан 17-летний ультраортодокс
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала в Старом городе Иерусалима 17-летнего ультраортодокса по подозрению в издевательстве над животным.

Подозреваемый был задержан вскоре после того, как камера наблюдения зафиксировала следующий эпизод: трое ультраортодоксов шли по улице, один из них схватил кошку за хвост и бросил в сторону своих спутников.

Задержанный был доставлен на допрос

"Полиция Израиля будет действовать с нулевой терпимостью к любым проявлениям насилия, как в отношении людей, так и животных", – сказано в сообщении пресс-службы полиции.

