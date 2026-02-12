Правительство разрешило создание баз иностранных авиакомпаний в Израиле

Межминистерская комиссия правительства утвердила решение о снятии запрета на ночную стоянку самолетов иностранных компаний в израильских аэропортах.

В состав комиссии входили представители министерства главы правительства, министерств транспорта, финансов и туризма, и управления гражданской авиации.

Ночная парковка в Израиле дает авиакомпаниям возможность претендовать на утренние слоты на вылет из аэропорта, пользующиеся наибольшим спросом.

Данный шаг снимает существенное препятствие на пути к открытию в аэропорту Бен-Гурион базы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, продвигаемого министром транспорта Мири Регев.

Вместе с тем, важнейшим камнем преткновения в вопросе открытия базы является требование к Wizz Air продолжать выполнять полеты в Израиль в периоды войны наравне с израильскими авиакомпаниями.