"Дело Эпштейна": бывшему премьер-министру Норвегии предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему премьер-министру Норвегии Турбьерну Ягланду предъявлены обвинения в тяжких коррупционных преступлениях в рамках расследования его связей с Джеффри Эпштейном, сообщает BBC. В трех принадлежащих ему домах проведены обыски.

Согласно документам, опубликованным министерством юстиции США, в период 2011-2018 года, он и его семья неоднократно гостили в доме Эпштейна, и финансист оплачивал эти поездки. Еще одно подозрение связано с попытками Ягланда получить при помощи Эпштейна банковскую ссуду.

В период, о котором идет речь, политик занимал посты Генерального секретаря Совета Европы и председателя Нобелевского комитета. 11 февраля Совет Европы сообщил, что лишает его иммунитета, что сделало возможным проведение обысков и предъявление обвинения.

Ягланд – не единственный представитель Норвегии, чье имя упоминается в "файлах Эпштейна". Наследная принцесса Метте-Марит появляется в них более тысячи раз. Подозрения в коррупции выдвинуты против бывшего вице-премьера и высокопоставленного чиновника ООН Терье Руд-Ларсена.