Израиль

Внимание, розыск: пропал 29-летний Давид Лев из Бейтар-Илита

Полиция
Розыск
время публикации: 29 декабря 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 13:04
Внимание, розыск: пропал 29-летний Давид Лев из Бейтар-Илита
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 29-летнего Давида Лева, проживающего в Бейтар-Илите. В последний раз его видели днем 25 декабря недалеко от Центрального автовокзала в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.69, худощавый, карие глаза, короткостриженый брюнет, носит бороду.

Описание одежды и обуви: черные брюки, серая рубашка, темные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-6544444.

Израиль
