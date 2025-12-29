Внимание, розыск: пропал 29-летний Давид Лев из Бейтар-Илита

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 29-летнего Давида Лева, проживающего в Бейтар-Илите. В последний раз его видели днем 25 декабря недалеко от Центрального автовокзала в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.69, худощавый, карие глаза, короткостриженый брюнет, носит бороду.

Описание одежды и обуви: черные брюки, серая рубашка, темные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-6544444.