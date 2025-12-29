Ituran и Pointer подтверждают данные полиции о снижении количества автоугонов

Данные компаний по отслеживанию автомобилей Ituran и Pointer о кражах транспортных средств в 2025 году подтверждают опубликованные ранее данные полиции о снижении объема автоугонов.

По данным Ituran, снижение составило 21% по сравнению с 2024 годом, по данным Pointer — 18%. По данным полиции, количество угонов снизилось на 19,2%.

Pointer отмечает, что в четвертом квартале 2025 года тенденция изменилась и был зафиксирован рост попыток угона на 25%.

Район Гуш-Дан продолжает лидировать по угонам в Израиле — 47% всех случаев. За ним следуют округ а-Шарон (18%), юг страны (9%), округ Шфела (11%), Иерусалим и Модиин (10%), север (4%) и Иудея с Самарией (1%). Наиболее угоняемые транспортные средства: джипы и кроссоверы (47%), легковые автомобили (34%), мотоциклы (11%), коммерческий транспорт (5%), грузовики (2%) и тяжелая техника (1%).

По данным Pointer, в 2025 году угоны электромобилей сократились на 50% по сравнению с 2024 годом. В то же время угоны мотоциклов и скутеров увеличились на 80% и составляют около 20% от общего числа краж.