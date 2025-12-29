Упавшие деревья, затопления, обвалы: в разных городах Израиля фиксируют результат дождя

Ненастная погода привела к множеству различных происшествий по всей территории страны. В Герцлии на улице А-Ацмаут на проезжую часть рухнуло дерево, задев ехавший по ней автомобиль. Водитель машины по счастливой случайности не пострадал.

Подобный инцидент произошел и в Маалоте, где дерево упало на автомобиль, в котором в результате оказались заблокированы два человека. Пожарные извлекли их из машины и оказали неотложную помощь: водитель и пассажир машины получили легкие травмы.

В районе перекрестка Мегиддо автомобиль попал в бурный поток воды, и четыре человека оказались заблокированы в центре потока – им пришлось забраться на крышу машины, чтобы не утонуть. Сотрудники пожарно-спасательной службы из Афулы спасли пострадавших.

В Тель-Авиве на прохожего рухнул фрагмент балкона: пожилой человек получил множественные травмы, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.