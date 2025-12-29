В Тель-Авиве на прохожего рухнул фрагмент балкона, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае на улице Герцля в Тель-Авиве, где на тротуар рухнул фрагмент бетонного балкона. В результате инцидента пострадал прохожий, мужчина в возрасте около 70 лет.

По словам представителей МАДА, пострадавший лежал на тротуаре, у него были множественные травмы, в том числе тяжелая черепно-мозговая травма. Рядом с ним лежали блоки и раскрошившийся бетон.

Мужчина был в спутанном состоянии сознания. Оказав ему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии на машине интенсивной терапии.