x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 14:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 14:31
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве на прохожего рухнул фрагмент балкона, он в тяжелом состоянии

Несчастные случаи
Тель-Авив
время публикации: 29 декабря 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 13:26
В Тель-Авиве на прохожего рухнул фрагмент балкона, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА
В Тель-Авиве на прохожего рухнул фрагмент балкона, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае на улице Герцля в Тель-Авиве, где на тротуар рухнул фрагмент бетонного балкона. В результате инцидента пострадал прохожий, мужчина в возрасте около 70 лет.

По словам представителей МАДА, пострадавший лежал на тротуаре, у него были множественные травмы, в том числе тяжелая черепно-мозговая травма. Рядом с ним лежали блоки и раскрошившийся бетон.

Мужчина был в спутанном состоянии сознания. Оказав ему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии на машине интенсивной терапии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 ноября 2025

В Тель-Авиве обрушился балкон, травмирован мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2025

В одном из зданий на улице Дизенгоф в Тель-Авиве рухнул балкон
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2025

В Тель-Авиве балкон рухнул на рабочих, пострадали два человека