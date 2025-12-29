20 организаций получили премии министра обороны за поддержку резервистов

Министр обороны Исраэль Кац и начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир вручили премию министра обороны 20 организациям, внесшим особый вклад в поддержку резервистов и их семей.

Лауреаты были отобраны профессиональной комиссией под председательством начальника Управления демобилизованных военнослужащих и резервистов Эяля Ханеса при участии представителей министерства обороны, ЦАХАЛа, местного самоуправления, делового сектора, Совета по высшему образованию, министерства экономики, "Всеобщей федерации профсоюзов" и других организаций.

Лауреатами объявлены муниципалитеты Кирьят-Моцкина, Кирьят-Бьялика, Нес-Ционы, региональные советы Мате-Йехуда, Менаше и Гуш-Эцион, больница "Шиба", компании ICL, Adlia, Allen Industries, Boston Scientific, Pioneer, группа "Тидхар", юридическая фирма "Мейтар", компании Vision.bi и LiveU, университет Бар-Илан, "Технион", колледж "Афека" и технологический колледж Беэр-Шевы.