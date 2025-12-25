Полиция сообщила о резком сокращении количества угона автомобилей

Согласно данным полиции Израиля, публикуемым газетой "Калькалист", на текущий момент, за несколько дней до конца года, в 2025 году были угнаны 15153 автомобиля. Это самый низкий показатель с 2021 года, когда в период пандемии и локдаунов было зарегистрировано всего 8748 угонов.

Для сравнения, в 2024 году было угнано 18 759 автомобилей, в 2023 году – 19 982, в 2022 году – 16 319.

По оценке полиции, среди причин сокращения количества угонов – улучшение систем противоугонной защиты у китайских автомобилей, усиление патрулирования в районе "зеленой черты" и переключение ОПГ на другие, более прибыльные, сферы деятельности, такие как контрабанда оружия.